Происшествия
ИзвестияНа борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне
Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердило наличие россиян на борту разбившегося в столице страны — городе Киншаса военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-атташе дипмисии Наталья Кононова. По ее словам, на данный момент уточняются личности погибших.
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Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
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В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
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Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22
Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
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В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Эрдоган отверг обвинения Запада в убийстве турецкими военными курдов
Президент Турции Тайип Эрдоган отверг в пятницу обвинения ряда европейских стран и США в том, что турецкие военные в ходе операции "Источник мира" в Сирии убивают курдов.
ТАСС 13:45
Армия и оружие
В Лебяжьем почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе
Почетные гости пообщались с ветеранами боевых действий, а после этого возложили цветы к мемориалу военнослужащим, которые во время выполнения служебно-боевых задач погибли в Северо-Кавказском регионе.
Online47.ru 07:17
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
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Самая сильная девочка Подмосковья встретилась со Стивеном Сигалом
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В Таганроге воспитательницу уволили за чтение «Конька-Горбунка»
Чтение знакомой многим сказки Петра Ершова закончилось для воспитательницы коррекционной группы детского сада №43 увольнением, рассказывает ростовское издание "Панорама".
Живая Кубань 09 октября в 15:10
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Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40
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Cуд оштрафовал адвоката Беньяша за нападение на полицейских
В Ленинском районном суде Краснодара 11 октября состоялось оглашение приговора по делу 41-летнего адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
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В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
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Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
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Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
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Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
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В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
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