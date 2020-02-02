Происшествия

РБКРБКНа борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

В пресс-службе «Внуково» РБК сообщили, что уточнить причины смерти пока не могут. 21 января умер пассажир самолета, который выполнял рейс по маршруту Москва-Южно-Сахалинск. Мужчине стало плохо спустя короткое время после взлета.
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На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир

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Самолет с мертвым пассажиром на борту сел во Внуково

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США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
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