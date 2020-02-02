Происшествия
РБКНа борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
В пресс-службе «Внуково» РБК сообщили, что уточнить причины смерти пока не могут. 21 января умер пассажир самолета, который выполнял рейс по маршруту Москва-Южно-Сахалинск. Мужчине стало плохо спустя короткое время после взлета.
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Происшествия
Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца
Общество
На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР
На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
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Воссоздали трёхмерные ткани сердца
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Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
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Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
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Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Здоровье
ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует поступившие в ведомство сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты, сообщили ТАСС в ведомстве.
Происшествия
В Петербурге неизвестный убил водителя троллейбуса
В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник в ночь на субботу, 1 февраля, напал с ножом на двух водителей троллейбусов.
Кино
Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»
11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
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В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе
Как отметил Василий Александрович, зарегистрированы случаи распространения недостоверной информации.
Происшествия
В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой
При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Футбол
Варан объяснил, почему игроки «Реала» подарили Менди кирпич на Рождество
Защитник «Реала» Рафаэль Варан объяснил, почему команда выбрала для защитника Ферлана Менди своеобразный подарок на Рождество.
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Наука
Лёгкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
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Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой
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Пригожин рассказал о ссоре с Валерией: «Это уже перебор»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался подписчикам на свою жену, певицу Валерину.
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МТС втихаря изменил условия тарифа для крымчан
Сегодня стало известно о том, что компания «МТС» изменила условия тарифа, который был предоставлен жителям Республики Крым и города Севастополя в 2014 году.
Хоккей
«Адмирал» обыграл по буллитам «Салават Юлаев» в КХЛ
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).