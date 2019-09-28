На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

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