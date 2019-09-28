Происшествия
RT на русскомНа борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.
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Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
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Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
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«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.
Советский спорт 07:01
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ИА REX вчера в 21:00
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Армия и оружие
Каратели открыли огонь по ДНР – в Докучаевске поврежден жилой дом
По данным СЦКК, каратели открыли огонь ранним утром, применив крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Новостной фронт 05:44
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
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Волейбол
Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира
Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Общество
Правительство запретило курение на балконах
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Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
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Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
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Сиб.фм 06:07
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor 26 сентября в 20:18
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Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Политика
Лукашенко предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев
Лукашенко отметил, что Белоруссия готова помочь в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем введения своего миротворческого контингента.
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Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС 26 сентября в 01:45