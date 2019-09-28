Происшествия
RT на русскомНа борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.
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Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Футбол
Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59
Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Единоборства
Галлахер бросился в объятия Макгрегора после победы на Bellator 227
После победы Галлахер перелез через сетку октагона и бросился в объятия соотечественника Конора Макгрегора, который является партнером Джеймса по тренировочному залу.
Sport24.ru вчера в 19:33
Происшествия
На Украине пограничницы убили и закопали новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили новорожденного ребенка и закопали его рядом с домом, сообщили в Государственном бюро расследований.
Радио Sputnik вчера в 10:56
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Общество
В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
RT на русском 26 сентября в 12:40
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался до дилеров
Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.
Letnews.ru 05:01
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для рынка России
Компания Mitsubishi зарегистрировала в базе ФИПС (Федерального института промышленной собственности) официальные изображения обновленных Pajero Sport и ASX.
Новые автомобили 00:32
Общество
В ГИБДД перестали принимать фотографии из «Помощника Москвы»
Госавтоинспекция не выносит штрафы в автоматическом режиме за нарушения, которые выявили граждане и направили с помощью программы для смартфонов "Помощник Москвы".
Российская газета 04:08
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском вчера в 17:05
Общество
«Обманули в ожиданиях»: восточные немцы скучают по ГДР
30 лет назад восточные немцы надеялись, что их зарплаты останутся как при социализме, но магазины станут как при капитализме, с множеством сортов колбасы.
Телеканал 360° 26 сентября в 14:10
Происшествия
С горящего парома в Греции эвакуируют более 600 человек
В порту Игуменица на западе Греции начался пожар на пароме Olympic Champion. Как сообщает РИА Новости, на борту находятся более 600 человек.
Профиль 03:30
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57