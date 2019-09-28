Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.
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Число пострадавших при пожаре на кораблях в Южной Корее возросло до 18

РБК09:09

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В консульстве рассказали о состоянии россиян после ЧП с горящим судном

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В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

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Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
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Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
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В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
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Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".
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«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

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Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

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