Происшествия
RT на русскомНа борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.
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Футбол
Ювентус — СПАЛ 2:0
Завершивший карьеру футболист записал в свой актив 902 встречи. 903-м матче Буффона стала игра в рамках шестого тура Серии А со СПАЛом.
Газета.Ru 09:56
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
Metaratings 08:53
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 07:41
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Рианна отстригла челку и стала выглядеть вульгарно
Каждая девушка хотя бы раз в жизни отстригала себе челку. И большинство потом проклинали ту минуту, когда им в голову пришла эта мысль.
Wday.ru вчера в 03:00
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru вчера в 15:57
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Происшествия
Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве
В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
Политика
США ввели новые санкции против России из-за Сирии
Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".
VSE42.RU 26 сентября в 20:21
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Вести.Ru 09:16
Происшествия
На Алтае мужчина убил женщину и двух малолетних детей
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы города Славгорода и двух ее детей девяти и четырех лет.
Ридус 09:26
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.
РБК вчера в 22:18
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 26 сентября в 18:43