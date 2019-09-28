Происшествия
RT на русскомНа борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:10, Вашингтон
Наука
В России разработали новый способ восстановления оксида графена
Российские ученые из межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана изобрели способ локального контролируемого восстановления оксида графена с помощью лазерного излучения.
Индикатор вчера в 13:25
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение об отставке на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Forbes 02:45
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Волейбол
В финале Евро-2019 сыграют Словения и Сербия
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
В России запретили курить на балконах
По новому постановлению, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а также комнатах в общежитиях и гостиничных номерах.
ИА Городские вести. Волгоград 26 сентября в 07:26
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
Политика
Лавров: Россия ответит США на отказ выдать визы части делегации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которая направлялась на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, заявил, что Россия найдет, "чем ответить".
Вестник Кавказа 26 сентября в 04:45
Политика
Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
Газета.Ru вчера в 02:00
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Культура
Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет никто иной, как Хидео Кодзимы.
Игромания.ру 08:47
Политика
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru вчера в 06:59
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Участник программы SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман финишировал вторым в первой гонке Формулы 3 на Сочи Автодроме и досрочно завоевал титул чемпиона 2019 года.
Autosport.com.ru 04:17
Футбол
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги
Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.
RT на русском 03:26
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Кино
Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В сеть выложили второй трейлер предстоящей криминальной драмы «Ирландец» Мартина Скорсезе.
REGNUM 26 сентября в 02:01