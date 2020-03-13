Коронавирус

РБКРБКНа борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
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