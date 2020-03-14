Коронавирус

РБКРБКНа борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
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На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

Среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, находятся 30 россиян, сообщили РИА Новости в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном.
РИА Новостивчера в 10:07

Подробнее о событии

«Возможно, мы скоро будем дома»: российский турист рассказал о происходящем на Costa Magica

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Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками

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В РСТ заявили о 20 россиянах на лайнере в Карибском море, где заподозрили коронавирус

ТАССвчера в 08:50

Посольство сообщило о 38 россиянах на застрявшем в Карибском море лайнере

РБКвчера в 12:48

На лайнере в Карибском море нашли двух заболевших коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 11:45

Бразилия запретила морские круизы из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:49

Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море

Интерфаксвчера в 10:09
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Комментарии

Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО вчера в 10:16
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском вчера в 12:37
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Спорт

World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
RT на русском 12 марта в 09:16
Общество

«Яндекс» рекомендовал сотрудникам работать из дома

Как подчеркивается в направленном сотрудникам письме, режим удалённой работы на данный момент вводится на одну неделю, он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна.
Rambler News Service вчера в 06:48
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС вчера в 11:00
Политика

Посольство РФ призвало США отказаться от конфронтации на фоне пандемии

Российское посольство призвало Соединенные Штаты к совместной борьбе с пандемией коронавируса, а не конфронтации и обострению двусторонних отношений.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Происшествия

Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК вчера в 22:17
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском вчера в 13:12
Культура

Какой могла получиться экранизация Bioshock?

Игромания.ру вчера в 14:06
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 12 марта в 10:00
Футбол

Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста

С учетом рекомендаций, игрок изолирован. Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 19:18
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском вчера в 05:53
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известия вчера в 21:25
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ вчера в 05:04
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории сыграл без зрителей

Спорт-Экспресс 12 марта в 16:01
Политика

В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
Дождь 12 марта в 06:44
Политика

Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Вести.Ru 12 марта в 23:17
Происшествия

В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Lenta.ru вчера в 15:32
Футбол

Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 02:58
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:29
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv вчера в 13:29
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Энергетика

Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу

Выступая с заявлением по ситуации с коронавирусом 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что раз нефть сейчас так сильно подешевела, то Соединенные Штаты закупят ее побольше для своего стратегического резерва.
Комсомольская правда вчера в 16:25
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
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