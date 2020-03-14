Коронавирус
RT на русскомНа лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Париже. «На лайнере 30 россиян среди пассажиров, ещё восемь граждан России являются членами экипажа», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, находятся 30 россиян, сообщили РИА Новости в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном.РИА Новости10:07
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