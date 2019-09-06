Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

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