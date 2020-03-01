Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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