На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Происшествия В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Космос Спутники GPS III смогут маневрировать и быстро нацеливать F-35 Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо, передает Breaking Defense заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла.

Политика Буттиджич вышел из президентской гонки в США Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

Происшествия В Приморье разыскивается криминальный авторитет УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.

Общество Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.

Происшествия Жители Чечни сообщили о задержаниях сторонников Тумсо Силовики задержали в двух чеченских станицах молодых людей, которые ставили "лайки" под видео Тумсо Абдурахманова, рассказали местные жители.

Политика Путин заставил чиновников собирать чемоданы Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.

Авто В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.

Происшествия Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики» Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Происшествия На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.

Футбол Семин отреагировал на критику Губерниева Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика Дополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.