Происшествия
Газета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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Игры
Авторы Star Citizen представили систему выживания
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Футбол
В АлтГПУ появилась аудитория с граффити футболиста Ерохина
Космос
Спутники GPS III смогут маневрировать и быстро нацеливать F-35
Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо, передает Breaking Defense заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Происшествия
В Приморье разыскивается криминальный авторитет
УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Происшествия
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в Москве.
Происшествия
Жители Чечни сообщили о задержаниях сторонников Тумсо
Силовики задержали в двух чеченских станицах молодых людей, которые ставили "лайки" под видео Тумсо Абдурахманова, рассказали местные жители.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Политика
Путин заставил чиновников собирать чемоданы
Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
Авто
В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron
Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
Политика
Рота, которая не сдалась: 20 лет подвигу псковских десантников
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Происшествия
Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Происшествия
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Дополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита
Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Авто
Каким автомобилям с 1 марта придется проходить специальный техосмотр
С 1 марта 2020 года некоторым автомобилям придется проходить специальный технический осмотр, чтобы получить паспорт транспортного средства.