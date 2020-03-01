Происшествия
Газета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Общество
В США впервые скончался зараженный коронавирусом
К субботе число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Политика
Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина
Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Экономика
Банки в России ограничили выдачи кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Футбол
Семин приехал обороняться, а Семак оказался беспомощен
Видимо, без Дзюбы гости опасались прессинга «Зенита» с очень интенсивной без мяча группой атаки хозяев (Ерохин и Дриусси в первой линии).
Экономика
Коронавирус подмял под себя рынки
Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки.
Общество
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний
Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Экономика
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку
Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин Правоохранительные органы задержали в Иркутске заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон из углепластика
Киберспорт
Bethesda была удивлена, что игроки Fallout 76 не интересуются PvP
Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda Softworks, признал, что компания не сразу поняла, чего хотят игроки Fallout 76.
Космос
Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Политика
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда - Рёнхап со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.
Политика
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
Политика
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).