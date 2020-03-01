Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
Читать в источнике
Комментировать529

Подробнее о событии

В Москве избили двух блогеров

РБК14:40

В Москве известный блогер подрался с главредом «Учительской газеты» из-за громкой музыки

ТАСС14:28

Стали известны подробности нападения на блогера-гея в Москве

Lenta.ru13:44

«Ноготь сорван»: бьюти-блогер Петров рассказал об избиении

Вечерняя Москва14:39

«У меня ссадина на руке, ноготь сорван» — блогер Петров о потасовке с соседом

Телеканал 360°14:29

Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

Москва 2414:10

Московских бьюти-блогеров избил сосед за громкую музыку

РЕН ТВ13:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 16:01
Общество

В США впервые скончался зараженный коронавирусом

К субботе число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Росбалт вчера в 14:10
Политика

Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина

Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Новостной фронт вчера в 11:29
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Российская газета 21:14
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Экономика

Банки в России ограничили выдачи кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском 22:57
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM 15:23
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус 09:22
Футбол

Семин приехал обороняться, а Семак оказался беспомощен

Видимо, без Дзюбы гости опасались прессинга «Зенита» с очень интенсивной без мяча группой атаки хозяев (Ерохин и Дриусси в первой линии).
Спорт-Экспресс 00:45
Экономика

Коронавирус подмял под себя рынки

Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки.
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor 06:48
Общество

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Эхо Москвы 22:47
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 28 февраля в 05:50
Политика

Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии

NewsFrol вчера в 18:30
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия 20:36
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку

Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин Правоохранительные органы задержали в Иркутске заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Байкал-Daily 22:25
Гаджеты

Представлен первый в мире смартфон из углепластика

ToDay News Ufa 09:11
Киберспорт

Bethesda была удивлена, что игроки Fallout 76 не интересуются PvP

Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda Softworks, признал, что компания не сразу поняла, чего хотят игроки Fallout 76.
Игромания.ру 10:18
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Алтапресс вчера в 07:21
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Политика

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда - Рёнхап со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
ТАСС 22:50
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.
Life.ru 21:38
Политика

Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:47
Политика

Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция

Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 13:18
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru 03:09
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное