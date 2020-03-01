Происшествия
Газета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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Здоровье
Продажи БАДов в России резко выросли
В Роспотребнадзоре начали проверять названия БАДов на сходство с лекарствами и намерены запретить продажу и рекламу добавок на спортивных объектах.
Экономика
В России резко сократили выдачу кредитных карт
В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Общество
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Экономика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Политика
Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Здоровье
Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры
В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Происшествия
Один человек погиб и десять пострадали в ДТП под Владимиром
Экономика
Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк
Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Теннис
Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста
В понедельник в обновлённый рейтинг ATP впервые в истории войдут сразу три теннисиста из России: Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (15).
Экономика
Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»
Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Экономика
Железнодорожные перевозки станут следующей жертвой вирусного экономического спада?
О негативном влиянии коронавируса на мировую экономику говорил и президент Владимир Путин.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 Марта
Три выходных дня, как напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Хоккей
Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Общество
Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
«Зеленая зона» Багдада, где расположено посольство США и другие иностранные дипломатические миссии, подверглась ракетному обстрелу, сообщил арабский телеканал Al Hadath.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».