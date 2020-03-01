Происшествия
Газета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло вечером в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
Общество
Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Происшествия
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Общество
Путин подписал закон о бесплатном питании школьников
В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников.
Экономика
Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Политика
Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий
"На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Сирии и Ливии относительно возобновления работы дипмиссий и координации позиций двух стран на международной и региональной аренах", - сообщает САНА.
Финансы
Украинские аналитики прогнозируют рост курса доллара
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Политика
В Черногории на шествие в защиту церкви вышло 100 тысяч человек
В поддержку Сербской православной церкви на улицы столицы Черногории вышло 100 тысяч человек, в том числе много молодежи, 1 марта, со ссылкой на одну из активисток Черногории, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков
Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
Армия и оружие
В США показали модель нового гиперзвукового оружия
Военные в США представили макет нового ракетного комплекса, который известен под названием Long Range Hypersonic Weapon – гиперзвуковое оружие дальнего действия.