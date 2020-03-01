Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло вечером в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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СМИ: Двух блогеров избили в Москве

Вечерняя Москва13:14

В Москве известный блогер подрался с главредом «Учительской газеты» из-за громкой музыки

ТАСС14:28

Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

Москва 2414:10

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В Москве избили двух блогеров

РБК14:40

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Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников.
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Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
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Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.
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«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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