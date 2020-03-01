Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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В Москве избили двух блогеров

РБК14:40

Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

Москва 2414:10

Московских бьюти-блогеров избил сосед за громкую музыку

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СМИ: Двух блогеров избили в Москве

Вечерняя Москва13:14

Телеграм-канал: блогера Андрея Петрова избили в Москве

Московский Комсомолец12:44

Стали известны подробности нападения на блогера-гея в Москве

Lenta.ru13:44

Бьюти-блогера Андрея Петрова избили в Москве

Телеканал 360°13:35
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Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
РИА Новости 14:16
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Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

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Авто

Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав

Который классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.
Тарантас Ньюс 27 февраля в 10:29
Авто

Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Росбалт 28 февраля в 08:55
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Здоровье

Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Росбалт 27 февраля в 05:30
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 02:01
Киберспорт

В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage

Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
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Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении

С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
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Общество

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 странах.
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Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу

Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
RuNews24.ru 14:18
Общество

Уроженка Сахалина Арина Макарова борется за сердце «Холостяка» на ТНТ

За сердце успешного, но одинокого стоматолога Антона Криворотова решила побороться уроженка Южно-Сахалинска Арина Макарова.
Сахалин.Инфо 15:52
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На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru 04:50
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Rambler News Service 28 февраля в 14:42
Футбол

Неделчару летом может сменить «Уфу» на «Уотфорд»

«Уфа» и «Уотфорд» провели переговоры о переходе защитника Йонуца Неделчару в английский клуб.
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Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском 12:49
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК 13:23
Технологии

OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России

Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
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Происшествия

Оборвавшийся на Масленице трос убил в Подмосковье мужчину с ребенком

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Общество

В Севастополе объявили в розыск сбежавшую из карантина женщину

Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина объявлена в розыск. Соответствующее решение вынес суд.
Ридус 04:30
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
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Происшествия

В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция

Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
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Футбол

Реал — Барселона 2:0

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Газета.Ru 15:35
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США и «Талибан» подписали мирное соглашение

ТАСС вчера в 08:14
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
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