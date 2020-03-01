Происшествия
Газета.RuНа бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112". По данным канала, нападение произошло накануне ночью в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.
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Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
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Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав
Который классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.
Авто
Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Наука
Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении
С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
Общество
Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае
В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 странах.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу
Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
Общество
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За сердце успешного, но одинокого стоматолога Антона Криворотова решила побороться уроженка Южно-Сахалинска Арина Макарова.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Футбол
Неделчару летом может сменить «Уфу» на «Уотфорд»
«Уфа» и «Уотфорд» провели переговоры о переходе защитника Йонуца Неделчару в английский клуб.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Технологии
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
Общество
В Севастополе объявили в розыск сбежавшую из карантина женщину
Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина объявлена в розыск. Соответствующее решение вынес суд.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Происшествия
В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция
Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
Футбол
Реал — Барселона 2:0
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.