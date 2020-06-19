Общество

RT на русскомRT на русскомНа центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось

На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин. Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.
РБК02:00

Подробнее о событии

На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

RT на русском04:06

РБК: более ста магазинов в центре Москвы закрылись за время пандемии

РИА Новости04:02

На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

РБК02:00

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Ведомости02:52

В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

Коммерсантъ02:42

Больше сотни московских магазинов и кафе прекратили работу за время самоизоляции

Мослента03:04

Насколько плотная запись в московские рестораны?

BFM.ruвчера в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Футбол

ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
9
Политика

Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
3
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
13
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
24
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4,9K
Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
70
Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
724
Общество

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

3. Настоящий указ вступает в силу с 20 июня 2020 года. Губернатор области Псковской области Михаил Ведерников.
Псковское агентство информации 09:03
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
25
Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
2
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
4K
Общество

В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
11
Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
95
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

Privet-Rostov.ru 03:38
4
Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
18
Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
155
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,8K
Политика

Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
773
Политика

Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 11:30
77
Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
20
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
253
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
701
Игры

Разработчики остались довольны продажами Persona 4 Golden в Steam

Ранее Persona 4 Golden заняла четвертое место в недельном топе продаж магазина Steam.
CyberSport.ru 03:50
4
Общество

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

REGNUM 07:55
9
Футбол

«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Норвич» — «Саутгемптон» в рамках английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Чемпионат 07:30
Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
128
Происшествия

Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне

REGNUM 08:20
2
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное