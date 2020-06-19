Общество
RT на русскомНа центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
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с чего всё началось
На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин. Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.РБК02:00
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Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
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Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
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Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
Общество
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
3. Настоящий указ вступает в силу с 20 июня 2020 года. Губернатор области Псковской области Михаил Ведерников.
Псковское агентство информации 09:03
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
Общество
В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
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Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
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Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
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Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
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Разработчики остались довольны продажами Persona 4 Golden в Steam
Ранее Persona 4 Golden заняла четвертое место в недельном топе продаж магазина Steam.
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«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Норвич» — «Саутгемптон» в рамках английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
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