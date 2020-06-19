На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин. Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.

с чего всё началось

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

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