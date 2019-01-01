Общество
РИА НовостиНа часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»
Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.
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Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Армия и оружие
Украина заявила о применении запрещенного оружия в Донбассе
Вооруженные формирования Донбасса с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное оружие, заявили в пресс-центре украинской Операции объединенных сил (ООС).
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Происшествия
На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело
Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
Общество
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 644
В Китае число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 644 человек, 18 граждан скончались.
Игры
В Steam началась распродажа «Лунного нового года»
В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.
Общество
«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-иноагентах
2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" не только юридических, но и физических лиц.
Политика
Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие.
Политика
США расширили санкции против Ирана
США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Шоу-бизнес
Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми
Отечественный Актер Александр Пашков озвучил причину, по которой бросил свою первую супругу Анжелику.
Здоровье
5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
Боль Особенность менталитета русского человека такова, что к врачу большинство приходится привозить на скорой, хотя организм задолго посылал сигналы в виде болезненных ощущений.
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Здоровье
Первая смерть от коронавируса произошла в Китае за пределами Уханя
Первый случай летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошёл за пределами города Ухань в Китае.
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Шоу-бизнес
Российский актер Данила Перов ушел из жизни
Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Космос
Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»
Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Происшествия
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.