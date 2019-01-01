Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.
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Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

РБК11:29

Стрелку часов Судного дня перевели вперед

Газета.Ru11:35

Стрелка часов Судного дня рекордно приблизилась к полуночи

Коммерсантъ11:34

Стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед к «ядерной полуночи»

Интерфакс11:59

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газета11:29

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости11:05

Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

ТАСС11:15
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Lenta.ru 21 января в 12:42
Политика

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На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело

Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
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Общество

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
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В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы

Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
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В Steam началась распродажа «Лунного нового года»

В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.
Игромания.ру 13:55
Общество

«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-иноагентах

2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" не только юридических, но и физических лиц.
Новые Известия 12:21
Политика

Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.
News.ru вчера в 09:17
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Газета.Ru 09:55
Общество

Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ

Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие.
Телеканал 360° 12:43
Общество

Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

РБК 07:38
Политика

США расширили санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
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Экономика

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Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Шоу-бизнес

Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми

Отечественный Актер Александр Пашков озвучил причину, по которой бросил свою первую супругу Анжелику.
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Uznayvse.ru 21 января в 23:00
Политика

Мишустин назначил нескольких замминистров

Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Коммерсантъ 02:14
Здоровье

Первая смерть от коронавируса произошла в Китае за пределами Уханя

Первый случай летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошёл за пределами города Ухань в Китае.
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Политика

Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru 13:53
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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Шоу-бизнес

Российский актер Данила Перов ушел из жизни

Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
МИР 24 вчера в 13:24
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
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Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Армия и оружие

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
РБК 11:58
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Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
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Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе

В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Lenta.ru вчера в 23:17
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