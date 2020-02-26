Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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На чеченского блогера, которому объявил кровную месть соратник Кадырова, напали

URA.Ru21:55

На блогера, которому спикер парламента Чечни объявил кровную месть, напали

Znak.com21:52

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru15:05

Чеченского блогера попытались убить

Телеканал 360°16:59

Подписчики поддержали Тумсо после покушения

Кавказский узел18:48

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Телеканал RTVI15:43

В Польше совершено покушение на блогера Тумсо Абдурахманова, который известен критикой властей Чечни

Эхо Москвы22:30
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Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском 22:41
Общество

У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

Профиль 10:02
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Известия вчера в 07:22
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 06:33
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Футбол

Лион — Ювентус 1:0

«Лион» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 15:48
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков через интернет в октябре прошлого года.
РБК 16:01
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

26 февраля выбрано не случайно, так как в этот день в 2014 году "меджлис крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу.
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака

32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
MOS.news 24 февраля в 04:31
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru 11:07
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Известия 17:32
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Политика

«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию

СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Первый областной портал новостей 08:29
Космос

Второй естественный спутник появился у Земли

Алтапресс 21:52
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК 12:22
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ 16:23
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости 21:16
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru 14:12
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 10:15
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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