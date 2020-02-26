Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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Подписчики поддержали Тумсо после покушения

Кавказский узел18:48

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru15:05

В Европе напали на критика Рамзана Кадырова, которому спикер парламента Чечни объявил кровную месть

Эхо Москвы20:08

Чеченского блогера попытались убить

Телеканал 360°16:59

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Телеканал RTVI15:43

На чеченского блогера, который конфликтовал с Кадыровом, напали

Gazeta.SPb15:58

Тумсо Абдурахманов госпитализирован после нападения

Черновик15:54
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Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Наука

Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
Замана 06:47
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:02
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала

Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Paparazzi.ru вчера в 08:47
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Политика

В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков через интернет в октябре прошлого года.
РБК 16:01
Культура

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Что происходит 15:59
Экономика

Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Коммерсантъ 16:40
Космос

В центре Млечного Пути обнаружены удивительные объекты

Ученые отмечают, что изучение этих удивительных «радиоарф» позволит лучше понять, как космические лучи распространяются вдоль магнитных полей.
Ин-спейс.ру вчера в 05:55
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
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Общество

Бурятия произвела фурор в Кремле

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Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Чемпионат вчера в 21:53
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Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Здоровье

Более 2660 человек скончались из-за коронавируса в Китае

2 тысячи 663 человек скончались в результате заболевания, вызванного новым типом коронавируса, в Китае.
Псковское агентство информации 24 февраля в 23:00
Спорт

Олимпийский чемпион Мо Фара избежал наказания за применение допинга

НТВ вчера в 03:50
Политика

Зеленский назвал возвращение Крыма «частью национальной идеи Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 высказал свою позицию об отделении Крыма от Украины.
Телеканал 360° 05:31
Футбол

Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика Сегодня 15:53
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Общество

Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
РИА Новости 03:18
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На орбите Луны запечатлели внеземной корабль

Goroday.ru 14:42
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету

Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету.
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Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака

32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
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Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Piter.tv 13:10
Общество

Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея

Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Дождь 12:38
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами.
Piter.tv 03:38
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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