Происшествия
Lenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
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Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала
Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков через интернет в октябре прошлого года.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
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Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
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Ученые отмечают, что изучение этих удивительных «радиоарф» позволит лучше понять, как космические лучи распространяются вдоль магнитных полей.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
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Бурятия произвела фурор в Кремле
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Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
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Более 2660 человек скончались из-за коронавируса в Китае
2 тысячи 663 человек скончались в результате заболевания, вызванного новым типом коронавируса, в Китае.
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Зеленский назвал возвращение Крыма «частью национальной идеи Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 высказал свою позицию об отделении Крыма от Украины.
Футбол
Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
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На орбите Луны запечатлели внеземной корабль
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету.
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Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака
32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Общество
Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея
Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами.