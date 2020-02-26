Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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Подписчики поддержали Тумсо после покушения

Кавказский узел18:48

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru15:05

«Голос ислама»: совершена попытка покушения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Дождь15:17

В Европе совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал власти Чечни

Эхо Москвы18:04

Чеченского блогера попытались убить

Телеканал 360°16:59

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Телеканал RTVI15:43

На чеченского блогера, который конфликтовал с Кадыровом, напали

Gazeta.SPb15:58
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США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом

Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) Доктор Энн Шукет.
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Наука

Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
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Авто

Представлен обновленный Hyundai Solaris

Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.
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Сериал «Колл-центр» с Павлом Табаковым выйдет на ТНТ

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Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.
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Происшествия

Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
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У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

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В Петербурге обсудят увековечивание памяти писателя Федора Абрамова

В Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция «100 лет со дня рождения Федора Абрамова: программа мероприятий», которая будет посвящена юбилею советского писателя.
АБН 19:15
Культура

В Якутии снимают документальный фильм о сестре милосердия Кэт Марсден

Якутская компания "Арктикфильм" стала инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, которая в XIX веке отправилась из Британии в Якутию, чтобы найти лекарство от лепры - целебную траву, произрастающую в якутской тайге.
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Экономика

«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
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«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит

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Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
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Минздрав Украины опубликовал два мультфильма о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своем официальном сайте два мультфильма о коронавирусе.
iReactor 02:45
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие

На Украине оценили военную мощь России в Крыму

Lenta.ru 10:10
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Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс заявил, что если станет президентом США, то не позволит России вмешиваться в американские выборы.
РИА Новости вчера в 20:45
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Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин

Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
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Российская модель Анастасия Решетова, подарившая рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) три месяца назад сына Ратмира, поделилась с поклонниками семейным снимком.
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Компания LG представила новый флагман V60 ThrinQ 5G

Южнокорейская компания LG Electronics «тихо и без шума» представила новый флагман V60 ThrinQ 5G.
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Политика

Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

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BMW анонсировала новый электрический седан BMW i4

Новинкой станет электрический седан с названием BMW i4.
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Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»

В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
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СК удалил со своих сайтов информацию двухлетней давности про обнаружение под Рязанью останков человека. «Медуза» сообщала, что к его убийству могли быть причастны фигуранты дела «Сети»*

Сообщение про труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было опубликовано на сайте Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области 22 марта 2018 года.
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Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Хабаровске

Эпидпорог по заболеваемости в целом превышен на 9,6%, а вот среди школьников – сразу на 42,7%.
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Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах

Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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