Происшествия
Lenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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Политика
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом
Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) Доктор Энн Шукет.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
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Представлен обновленный Hyundai Solaris
Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.
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Сериал «Колл-центр» с Павлом Табаковым выйдет на ТНТ
Армия и оружие
Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Здоровье
Ох, ты ж блин. Как отметить Масленицу и не растолстеть
Специалисты по снижению веса дали читателям amic.ru пять советов, которые помогут сохранить фигуру, не отказываясь от блинов.
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В Петербурге обсудят увековечивание памяти писателя Федора Абрамова
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция «100 лет со дня рождения Федора Абрамова: программа мероприятий», которая будет посвящена юбилею советского писателя.
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В Якутии снимают документальный фильм о сестре милосердия Кэт Марсден
Якутская компания "Арктикфильм" стала инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, которая в XIX веке отправилась из Британии в Якутию, чтобы найти лекарство от лепры - целебную траву, произрастающую в якутской тайге.
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
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Минздрав Украины опубликовал два мультфильма о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своем официальном сайте два мультфильма о коронавирусе.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
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Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс заявил, что если станет президентом США, то не позволит России вмешиваться в американские выборы.
Кино
Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин
Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
Культура
Пушкинский музей признан музеем года
Шоу-бизнес
Решетова показала трогательный семейный снимок со своими «защитниками»
Российская модель Анастасия Решетова, подарившая рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) три месяца назад сына Ратмира, поделилась с поклонниками семейным снимком.
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Компания LG представила новый флагман V60 ThrinQ 5G
Южнокорейская компания LG Electronics «тихо и без шума» представила новый флагман V60 ThrinQ 5G.
Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Авто
BMW анонсировала новый электрический седан BMW i4
Новинкой станет электрический седан с названием BMW i4.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»
В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
Происшествия
СК удалил со своих сайтов информацию двухлетней давности про обнаружение под Рязанью останков человека. «Медуза» сообщала, что к его убийству могли быть причастны фигуранты дела «Сети»*
Сообщение про труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было опубликовано на сайте Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области 22 марта 2018 года.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Здоровье
В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана.
Здоровье
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Хабаровске
Эпидпорог по заболеваемости в целом превышен на 9,6%, а вот среди школьников – сразу на 42,7%.
Экономика
Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.