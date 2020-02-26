Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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Брат Тумсо сообщил о его состоянии после покушения

Кавказский узел16:58

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru15:05

«Голос ислама»: совершена попытка покушения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Дождь15:17

В Европе совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал власти Чечни

Эхо Москвы18:04

Чеченского блогера попытались убить

Телеканал 360°16:59

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Телеканал RTVI15:43

На чеченского блогера, который конфликтовал с Кадыровом, напали

Gazeta.SPb15:58
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«Лион» победил «Ювентус» в первом матче Лиги чемпионов

Победу над «Ювентусом» одержал «Лион» 27 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США

Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс заявил, что если станет президентом США, то не позволит России вмешиваться в американские выборы.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
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После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Сальма Хайек назвала «привилегий» сыграть роль на испанском языке

Актриса Сальма Хайек рассказала на пресс-конференции, которая состоялась в среду на Берлинале, что сыграть роль на испанском языке в картине "Неизбранные дороги" Салли Поттер — почетно для нее.
РИА Новости 17:48
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Поклонской на слова «звездам не место в политике»

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Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
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Футбол

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Мадриде, Рамос получил красную

Спорт-Экспресс 16:51
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Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
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Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
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Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Lenta.ru 01:31
Общество

Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея

Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
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Общество

Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Газета.Ru 08:43
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Авто

Skoda выпустила 7-миллионную Octavia

Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Разработчики «Diablo 4» сделают игру мрачнее по советам фанатов

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Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Религия

Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане

В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
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Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
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Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
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Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

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Google просит правительство США помиловать Huawei

Компания Google попросила правительство США разрешить ей продолжать сотрудничать с китайским производителем мобильных устройств Huawei.
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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