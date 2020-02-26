Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал.
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На чеченского блогера, которому объявил кровную месть соратник Кадырова, напали

URA.Ruвчера в 21:55

На блогера, которому спикер парламента Чечни объявил кровную месть, напали

Znak.comвчера в 21:52

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ruвчера в 15:05

Чеченского блогера попытались убить

Телеканал 360°вчера в 16:59

Подписчики поддержали Тумсо после покушения

Кавказский узелвчера в 18:48

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Телеканал RTVIвчера в 15:43

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Эхо Москвы00:00
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Происшествия

Школьник из Минусинска находится в коме после избиения и ошибок врачей

В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы.
Росбалт вчера в 07:54
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
РИА Новости 25 февраля в 17:30
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

РИА Новости вчера в 20:23
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,64% - до $51,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:07 мск.
ТАСС вчера в 21:10
Общество

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
REGNUM вчера в 01:35
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 22:50
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Общество

На австралийском пляже нашли странное существо

Австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт, об этом сообщает издание Unilad.
РИА Новости вчера в 23:05
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском 25 февраля в 06:22
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

Историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.
Известия вчера в 04:33
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру вчера в 12:31
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
Общество

Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.
Москва 24 вчера в 04:09
Экономика

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъ вчера в 17:19
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:02
Космос

ВКС России следили за потерянной в космосе сумкой

Популярная механика 24 февраля в 01:50
Автоспорт

В Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов

В девять утра по местному времени в Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов 2020 года – первый на этой неделе.
F1news.ru вчера в 03:00
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат вчера в 10:26
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ вчера в 03:26
Здоровье

Минздрав Коми не отказывается от планов построить государственную поликлинику в сыктывкарском Лесозаводе

Земельный участок под новую поликлинику выделен, но денег на проектирование объекта и тем более на строительство здания в бюджете пока нет.
ИА БНК 00:15
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Технологии

Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7

Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
iXBT.com вчера в 08:41
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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