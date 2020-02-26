Происшествия
Lenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили покушение в Европе. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова, когда он спал, и попытался убить его молотком.
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Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Происшествия
Выпущенный из колонии экс-директор НИИТО отправлен под домашний арест
Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест экс-директора НИИТО Михаила Садового, несколько дней назад освободившегося по УДО из колонии, где он отбывал срок за растрату.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным приложением в мире
В январе 2020-го года произошли серьезные перемены в мировом рейтинге самого популярного мобильного софта.
Кино
Илья Хржановский создаст для «Дау» собственный стриминговый канал
Как пишет "Искусство кино", запуск канала со всеми материалами, связанными с проектом, ожидается в конце 2020 или в начале 2021 года, а в ближайший год на фестивалях и в прокате будут показаны ещё пять фильмов "Дау".
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения из-за коронавируса
Военные Соединённых Штатов и Республики Кореи приняли решение отложить военные учения, которые должны были пройти в первой половине 2020 года.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Политика
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times
Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Общество
В Германии сняли запрет на эвтаназию
Вернуть эвтаназию распорядился суд, она была запрещена около пяти лет. Право на смерть является личным правом, сказано в постановлении.
Футбол
ФК КАМАЗ отказался от матча за третье место в Кубке ФНЛ
Футбольный клуб КАМАЗ отказался участие в матче за третье место Олимп-Кубка ФНЛ против ярославского «Шинника».
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Общество
Собянин не считает дискриминацией изоляцию китайцев в Москве
«Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространения коронавирусной инфекции в одном из крупнейших мегаполисов Европы, и призвать прибывающих в Москву граждан КНР строго соблюдать правила режима изоляции», — написал Собянин.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки вооружения у России
Собеседник агентства ТАСС из Госдепартамента Соединенных Штатов рассказал, что Сербия предупреждена о возможном наложении рестрикций, если продолжит закупать у России вооружение.
Фигурное катание
Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание
Музыка
В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта
Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.
Хоккей
«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в 900-м матче Малкина в НХЛ
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в субботу, 29 февраля, на выезде сыграют с командой "Анахайм Дакс", а "Кингз" на следующий день примут "Нью-Джерси Дэвилз".
Биатлон
На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты
В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.