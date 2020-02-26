Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили покушение. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова, когда он спал, и попытался убить его молотком.
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Чеченского блогера попытались убить

Телеканал 360°вчера в 16:59

На блогера, которому спикер парламента Чечни объявил кровную месть, напали

Znak.comвчера в 21:52

Брат Тумсо сообщил о поступавших блогеру угрозах

Кавказский узел01:40

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего власти республики, напал неизвестный

Эхо Москвы01:30

На чеченского блогера, которому объявил кровную месть соратник Кадырова, напали

URA.Ruвчера в 21:55

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Телеканал RTVIвчера в 15:43

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ruвчера в 15:05
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Общество

В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Коммерсантъ 01:45
Политика

Путин ответил на вопрос о двойнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Lenta.ru 01:35
Политика

Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Lenta.ru вчера в 09:10
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК вчера в 21:00
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:48
Политика

В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Армия и оружие

Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

Народные новости 01:25
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

В Турции нашли затерянный город

Найти затерянный город древнего царства в Турции удалось исследователям из чикагского Восточного института.
Независимый публицист 25 февраля в 09:46
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Политика

Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
РИА Новости 01:20
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Футбол

«Ротор» победил «Мордовию» в Кубке ФНЛ

В рамках Кубка ФНЛ «Ротор» обыграл «Мордовию».
Soccer.ru вчера в 07:49
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»

ToDay News Ufa 00:29
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Политика

Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям

Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Известия вчера в 08:06
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Происшествия

Житель Курганской области получил девять лет по делу о терроризме

Военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону.
РИА Новости 01:27
Общество

Число погибших при столкновениях в Нью-Дели превысило 20

По его данным, ранения получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети. Ранее сообщалось о 20 погибших и 150 раненых.
ТАСС вчера в 07:31
Культура

Клип Линдеманна прокомментировала Елена Беркова

Елена Беркова, порноактриса, прокомментировала ситуацию, которая сложилась из-за откровенного музыкального клипа Тилля Линдеманна.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру в спорте

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Национальная служба новостей вчера в 08:12
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM 25 февраля в 18:44
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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