Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2020 году составляет 12 578 рублей, в Московской области — 9 908 рублей. Выплата региональной социальной доплаты в Москве имеет некоторые особенности. Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой московский неработающий пенсионер.

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

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