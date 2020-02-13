Экономика
REGNUMНа что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году
Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2020 году составляет 12 578 рублей, в Московской области — 9 908 рублей. Выплата региональной социальной доплаты в Москве имеет некоторые особенности. Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой московский неработающий пенсионер.
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Мне проиндексировали пенсию, и на эту же сумму уменьшили социальную доплату. Правомерно ли это?
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