Экономика

Советская ЧувашияСоветская ЧувашияНа что регионы тратят больше всего денег

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Образование занимает лидирующую позицию в структуре расходов регионов, с начала года субъекты потратили на это направление более четверти бюджетов, свыше 2,2 трлн рублей.
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На что регионы тратят больше всего денег

Советская Чувашиявчера в 04:28

Расходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 13,2%

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов02:30
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Экономика

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На Россию надвигаются аномальные холода

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Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП

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Путин нервирует НАТО Как пишет The Wall Street Journal, Россия создала пять новых вертолётных площадок на острове Гогланд в Финском заливе, что позволяет ей за считанные минуты достигать столиц Эстонии и Финляндии.
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