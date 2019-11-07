Экономика
Советская ЧувашияНа что регионы тратят больше всего денег
Образование занимает лидирующую позицию в структуре расходов регионов, с начала года субъекты потратили на это направление более четверти бюджетов, свыше 2,2 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Расходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 13,2%
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов02:30
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Здоровье
Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют значительному уменьшению количество её сгустков.
Evo-rus.com 11 ноября в 01:42
Происшествия
В Киеве обстреляли витрину обувного магазина
Украина.ру 06:16
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Lenta.ru 04:23
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги
Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги.
RZN.info вчера в 11:18
Происшествия
Руководство ростовского ГУФСИН подозревается в хищении 1 млрд рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что экс-председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
В Кузбассе задержан начальник колонии, проводятся обыски
Деньги выделялись с января 2017-го по март 2019 года на откачку жидких бытовых отходов (в учреждении нет централизованной системы канализации) по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения.
Российская газета 04:32
Общество
Задержан основатель Cirque du Soleil
Lenta.ru 03:05
Происшествия
В Ростове задержали руководство ГУФСИН по Ростовской области
Чекисты задержали все руководство ГУФСИН России по Ростовской области.
Городской репортер 03:29
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
РИА Новости 06:15
Общество
Максаковой вернули элитную квартиру в Москве
Lenta.ru 06:19
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Армия и оружие
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финляндией
Путин нервирует НАТО Как пишет The Wall Street Journal, Россия создала пять новых вертолётных площадок на острове Гогланд в Финском заливе, что позволяет ей за считанные минуты достигать столиц Эстонии и Финляндии.
Царьград вчера в 04:28
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» победили ЦСКА впервые за шесть лет
"Спартак" одержал первую победу над армейцами за шесть лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ, до этого красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года (3:2).
ТАСС Спорт вчера в 14:17
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 00:36
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория.
РИА Новости 06:07
Общество
Кирилл Терёшин избавился от «рук-базук»
Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" или "мистер Синтол", убрал синтол из своих бицепсов.
Газета Metro вчера в 12:10
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20