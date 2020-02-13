Экс-надзорщик из Северной Осетии задержан за убийство В четверг на загородной даче бывшего старшего прокурора прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева был обнаружен труп пропавшей 5 января Ирины Боженко, которая приходилась ему гражданской супругой.

с чего всё началось

Оперативники МВД Северной Осетии приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на выбивающийся из общего ландшафта холмик на участке. Бывший прокурор занервничал и признался, что там закопано тело его подруги. По словам Чельдиева, женщина погибла случайно, упав и ударившись головой.

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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