Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Оперативники МВД Северной Осетии приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на выбивающийся из общего ландшафта холмик на участке. Бывший прокурор занервничал и признался, что там закопано тело его подруги. По словам Чельдиева, женщина погибла случайно, упав и ударившись головой.
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с чего всё началось

Прокурор закопал жену в огороде

Экс-надзорщик из Северной Осетии задержан за убийство В четверг на загородной даче бывшего старшего прокурора прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева был обнаружен труп пропавшей 5 января Ирины Боженко, которая приходилась ему гражданской супругой.
Коммерсантъвчера в 17:10

Подробнее о событии

Экс-старший прокурор Северной Осетии задержан по делу об убийстве гражданской жены

Znak.com00:48

В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве

РБК03:59

Закопавший жену на даче экс-прокурор написал явку с повинной

Московский Комсомолец02:16

Появились шокирующие фото с участка загородного дома экс-прокурора Чельдиева в Осетии

Регион online05:04

Появились кадры с места обнаружения тела закопанной на даче жены прокурора

Lenta.ru00:59

Прокурор закопал жену в огороде

Коммерсантъвчера в 17:10

Экс-прокурор написал явку с повинной после обнаружения тела на участке

РЕН ТВвчера в 15:14
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Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия вчера в 09:04
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Армия и оружие

Дамаск снова подвергся ракетному удару

Российская газета вчера в 18:12
Политика

В Кремле оценили планы Зеленского построить «город-сад» для крымчан

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области для возможных переселенцев из Крыма должен быть построен «город-сад», начать возводить который планируется уже в 2020 году.
REGNUM 06:42
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Происшествия

Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО

Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Известия 07:16
Политика

Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Ведомости 05:38
Армия и оружие

ВСУ утром нанесли массированный минометный удар по Донецку

Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
ИА Новороссия 02:29
Политика

Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Взгляд.ру вчера в 03:36
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Политика

Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
RT на русском 07:08
Происшествия

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Интерфакс 05:51
Кино

Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»

Стоит напомнить, что у фильма была не самая простая судьба, первый трейлер фанаты персонажа восприняли с гневом: их невероятно разозлил внешний вид любимого героя детства.
Телепрограмма вчера в 10:24
Здоровье

Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии

Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
RT на русском 04:24
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

RT на русском 06:42
Гаджеты

Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона

iXBT.com вчера в 22:51
Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Газета.Ru 04:50
Общество

Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
РБК 00:36
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика

Песков прокомментировал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

В администрации назвали не соответствующей действительности информацию, появившуюся в украинской прессе о якобы встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане.
REGNUM 05:37
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС 07:21
Происшествия

В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
ГЛАС.RU 04:32
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии

Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
BFM.ru 06:24
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин

Российская газета 04:32
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Общество

В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ

Депутаты Госдумы получили приглашения на просмотр фильма «ВИЧ в России — эпидемия, о которой не говорят» журналиста Юрий Дудя, просмотр организовал первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
Ведомости 07:03
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