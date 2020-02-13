Происшествия
Lenta.ruНа даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Оперативники МВД Северной Осетии приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на выбивающийся из общего ландшафта холмик на участке. Бывший прокурор занервничал и признался, что там закопано тело его подруги. По словам Чельдиева, женщина погибла случайно, упав и ударившись головой.
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с чего всё началось
На сайте управления СК России по Северной Осетии сообщается, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела пропавшей в начале январе 44-летней женщины на участке, где та проживала вместе с местным жителем.РБКвчера в 18:36
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.
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Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
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ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.