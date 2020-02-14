Происшествия
ИнтерфаксВ огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены
В Северной Осетии бывший старший прокурор регионального надзорного ведомства Игорь Чельдиев стал обвиняемым по делу об убийстве. Труп его жены нашли 13 февраля на его дачном участке, пишет "Коммерсантъ". Задержание бывшего прокурора подтвердили в пятницу в Следственном комитете.
Читать в источнике
Оценить438
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору вина для романтического ужина
Для первого свидания рекомендуется остановить свой выбор на легких и игристых винах — пузырьки создадут романтическое настроение и помогут создать нужную атмосферу.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Общество
Пожилых людей эвакуируют с находящегося на карантине судна в Японии
Власти Японии решили эвакуировать пожилых людей с лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Иокогама.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз
Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Наука
Ученые выявили превратившие в «жаворонков» людей мутации
Ученые выявили генетические изменения, заставляющие спешить внутренние часы организма.
Политика
Украина отказалась поставлять воду в Крым
Ранее в украинском парламенте заявляли о том, что подача воды в Крым может произойти в рамках своеобразного обмена: Украина начинает поставки воды в Крым, а Россия не мешает Вооруженным силам Украины убивать жителей ДНР и ЛНР.
Наука
Физики реанимировали идею классических временных кристаллов
Американские физики под руководством Нормана Яо (Norman Yao) из Калифорнийского университета в Беркли вернулись к идее классических временных кристаллов в контексте дискретного времени.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Колорадо»
Встреча состоялась в Денвере на арене "Пепси-центр" в присутствии 18 146 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:3.
Музыка
Суд привлек Андрея Разина к спору по иску Юрия Шатунова
Технологии
Себестоимость PlayStation 5 составляет $450
Источники, знакомые с планами Sony, рассказали, что компания заняла выжидательную позицию в плане озвучивания стоимости PS5, предоставляя право первого хода Microsoft и её Xbox Series X. Японская корпорация уже определилась с большинством компонентов, в том числе и с системой охлаждения, которая будет нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Общество
Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале
Блогер и телеведущая Алена Водонаева прибыла в отделение полиции, чтобы дать объяснения после своего резонансного поста в соцсетях о целесообразности материнского капитала, сообщает РИА Новости.
Политика
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
В России реализуются десятки проектов на эту тему, сообщил генеральный директор "Тактических ракетных вооружений" Борис Обносов.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
Режиссер нового фильма о Темном рыцаре выложил в своем Twitter короткий ролик, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе Бэтмена.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.