В Северной Осетии бывший старший прокурор регионального надзорного ведомства Игорь Чельдиев стал обвиняемым по делу об убийстве. Труп его жены нашли 13 февраля на его дачном участке, пишет "Коммерсантъ". Задержание бывшего прокурора подтвердили в пятницу в Следственном комитете.

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

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