Экономика

EastRussiaEastRussiaТрутнев заявил о росте цен на жилье из-за «дальневосточной ипотеки»

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья. Пока он небольшой, но чтобы не продолжался, полпред намерен обсудить, как снизить риски повышения стоимости.
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Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев

PrimaMedia.ruвчера в 22:50

Власти Приморья планируют обеспечить 1 тыс. сирот квартирами в 2020 году

ТАССвчера в 23:22

«Дальневосточная ипотека» в Приморье: почти 1,8 тысячи заявок, больше 1,3 миллиарда выданных кредитов

КП - Владивостоквчера в 22:03

На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок

РИА Новостивчера в 23:17

Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»

Газета.Ruвчера в 22:13

Трутнев предложил меры, чтобы не допустить роста цен на жилье из-за льготной ипотеки в ДФО

ПРАЙМвчера в 23:00

Трутнев отмечает рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки» (Версия 2)

Интерфакс - Россиявчера в 22:12
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Общество

Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации

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Вести.Ru вчера в 13:55
Происшествия

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Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС вчера в 02:31
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Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК вчера в 10:30
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Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

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Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака

Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
РБК вчера в 15:33
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском вчера в 04:40
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ

Автоновости дня вчера в 08:30
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

РИА Новости вчера в 12:01
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия

Под Волгоградом пассажирский автобус опрокинулся в кювет

В Волгоградской области четыре человека, включая троих детей, получили травмы после опрокидывания в кювет пассажирского автобуса на федеральной трассе Р-228.
Российская газета вчера в 10:29
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Интермонитор.ру вчера в 07:39
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за граффити с призывами к теракту

В Петербурге Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу уроженцев Киргизии Мухаммадазиза Ишматова и Исломбека Парпиева — их подозревают в вандализме и публичном призыве к теракту.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Наука

У человека в крови нашли дышащие митохондрии

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Овечкин вышел на лёд под номером погибшего Коби Брайанта

Life.ru вчера в 21:56
Общество

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек

Lenta.ru вчера в 16:02
Общество

Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро

Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

REGNUM вчера в 21:01
Экономика

Россияне сейчас могут позволить себе купить в 4 раза больше «Биг Маков», чем 30 лет назад

Средний россиянин на свою зарплату может купить в ресторане McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше "Биг Маков", чем 30 лет назад, подсчитало РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 19:20
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Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
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Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom вчера в 01:17
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Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck.
The GEEK вчера в 12:26
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Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

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Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

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Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
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Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru вчера в 12:32
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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