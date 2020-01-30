Экономика
EastRussiaТрутнев заявил о росте цен на жилье из-за «дальневосточной ипотеки»
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья. Пока он небольшой, но чтобы не продолжался, полпред намерен обсудить, как снизить риски повышения стоимости.
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Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев
PrimaMedia.ruвчера в 22:50
«Дальневосточная ипотека» в Приморье: почти 1,8 тысячи заявок, больше 1,3 миллиарда выданных кредитов
КП - Владивостоквчера в 22:03
Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»
Газета.Ruвчера в 22:13
Трутнев отмечает рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки» (Версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 22:12
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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