Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья. Пока он небольшой, но чтобы не продолжался, полпред намерен обсудить, как снизить риски повышения стоимости.

Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за «дальневосточной ипотеки»

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