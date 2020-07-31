Происшествия
РБКНа депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
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с чего всё началось
В отношении муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ), сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ04:03
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Футбол
Кузяев может перейти из «Зенита» в «Бернли»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Нева Спорт 06:25
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Политика
Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna
Ранее агентство со ссылкой на представителя служб безопасности США сообщило, что китайские хакеры пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса американской компании Moderna.
РБК 06:23
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
РИА Новости 08:28
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» добился компенсации в 250 тыс. рублей
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля 2019 года Сергей Фомин отсудил у Минфина РФ 250 тыс. рублей.
Росбалт 07:37
Кино
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
Футбол
Халк заявил о готовности вернуться в «Зенит»
Газета.Ru 08:33
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Экономика
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Российская газета 07:18
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Мужчина намного моложе Бондарчук, но влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте.
Народные новости 06:36
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»
Srnsk вчера в 05:07
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Происшествия
Суд повторно отказал в выплатах родственникам жертв авиакатастрофы под Сочи
Мосгорсуд повторно признал законным отказ в выплате страхового возмещения в размере 2,1 миллиарда рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 07:54
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
Финансы
UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе
Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.
Profinance.ru 04:49
Общество
Путин подписал закон о выходном для прохождения диспансеризации
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.
Коммерсантъ 08:32
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Религия
В Азербайджане отмечается Курбан-байрам
Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.
Москва-Баку.ru 02:27
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01