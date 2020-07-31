Происшествия
РБКНа депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
Читать в источнике
Оценить462
с чего всё началось
В отношении муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ), сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста 06:20
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Армия и оружие
Вольские тыловики отмечают юбилей своей службы
В этом году службе тыла исполняется 320 лет, в связи с чем один из сотрудников вольского института материального обеспечения пожелал поздравить своих коллег и сослуживцев.
Про Вольск 06:47
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Футбол
Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо»
RT на русском 06:16
Происшествия
Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян
На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление.
Lenta.ru 05:28
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Политика
Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр
Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
Политика
Песков: Россия не вмешивается в избирательную кампанию в Белоруссии
Россия не вмешивается в избирательную кампанию в Белоруссии и надеется, что выборы будут соответствовать всем принципам свободного волеизъявления.
RT на русском 06:27
Политика
Austrian Airlines не планирует вводить с 1 августа рейсы в Россию
Авиакомпания Austrian Airlines не предполагает вводить с 1 августа рейсы в Россию после того, как в Австрии в пятницу завершается действие запрета на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 отдельными странами.
ТАСС 06:09
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Политика
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 29 июля в 09:42
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru вчера в 07:01
Происшествия
В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО
В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 28 июля в 17:42
Армия и оружие
Турция объявила о передаче США технологий российских С-400
Анкара выразила готовность «устранить обеспокоенность» США из-за возможной несовместимости истребителей F-35 и ЗРС С-400, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Новые Ведомости 05:15
Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон
Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:14
Наука
Инъекции ботокса могут действовать как антидепрессанты
Planet Today 03:09
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Путешествия
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отечественном отеле
Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске.
Lenta.ru 07:01
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28