с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.

На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах

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