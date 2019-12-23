Политика

Lenta.ruLenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звездавчера в 16:00

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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Газета.Ru01:17

Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБКвчера в 18:23

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русскомвчера в 17:16

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьградвчера в 17:22

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ruвчера в 17:13

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолецвчера в 16:42

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новостивчера в 16:10
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Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января

Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году назначено на 15 января.
ТК Звезда 04:20
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Общество

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Известия вчера в 22:44
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru вчера в 19:30
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Музыка

В Казани прошел юбилейный концерт фестиваля «Татар жыры»

В честь двадцатилетия фестиваля по всей стране провели сразу три масштабных шоу - в Москве концерт прошел в ноябре в Кремлевском дворце, второй праздник провели в начале декабря в зале «Уфа арена», и третий, заключительный, прошел в Казани.
Татарстан-24 00:44
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч

«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru 21 декабря в 17:01
Политика

Китай выразил протест США из-за пунктов о Гонконге в оборонном бюджете

Китай выражает протест Соединённым Штатам в связи с включением в оборонный бюджет на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.
RT на русском 03:23
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Энергетика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Политика

Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.
Gazeta.SPb 00:47
Здоровье

Из-за гриппа приостанавливают занятия в школах Волгоградской области

В Волгограде и Волгоградской области из-за заболеваний гриппом отдельные классы в образовательных учреждениях были закрыты на минувшей неделе.
Блокнот Волгоград 04:22
Транспорт

600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
Московский Комсомолец 03:54
Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки

Певица Настя Каменских эпатировала публику своим внешним видом на съемках телешоу X-Factor, появившись без юбки.
Дни24 вчера в 16:30
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
EastRussia вчера в 04:05
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск вчера в 10:00
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
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