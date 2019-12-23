Политика
Lenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось
Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.Красная звезда16:00
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Футбол
Дубль Рохера помог «Леванте» обыграть «Сельту»
Встреча завершилась со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Марти Рохер (дубль) и Борха Майораль.
Финансы
Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году
Ключевая ставка Банка России к концу 2020 года опустится до 6%, сообщило Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Здоровье
Сергей Носов: «Открытая Колыма» заставляет чиновников шевелиться
Главный редактор сетевого издания «Магаданская правда» Татьяна Хрипун на сегодняшней итоговой пресс-конференции спросила губернатора Сергея Носова о проекте «Открытая Колыма» (руководитель Ольга Бархатова), в ватсап-группах которого любой желающий может задать вопрос или высказать жалобу, предложение, прислать фотографию или видеозапись наболевшей проблемы.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Кино
Из 68 кинофильмов с господдержкой за год окупились только 8
За 11 месяцев текущего года всего 8 фильмов из 68, получивших господдержку, смогли окупиться в прокате.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Общество
Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск в США
Гаджеты
Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth
Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" (2011) заняла 42 место.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Общество
«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома-2» из-за Трампа
«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Экономика
Самые закредитованные регионы определили в России
Самым незакридитованным регионом оказалась республика Ингушетия — 9,9%. Недалеко ушли Крым — 13,9% и Севастополь 15,9%.
Политика
Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Происшествия
Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы
Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.