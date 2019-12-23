Политика

Lenta.ruLenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звезда16:00

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Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБК18:23

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ru17:13

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьград17:22

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русском17:16

Перед погружением Путина в батискафе в Финском заливе нашли минное поле

Известия17:55

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолец16:42

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новости16:10
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Футбол

Дубль Рохера помог «Леванте» обыграть «Сельту»

Встреча завершилась со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Марти Рохер (дубль) и Борха Майораль.
Sportbox.RU 14:36
Финансы

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Ключевая ставка Банка России к концу 2020 года опустится до 6%, сообщило Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков.
Коммерсантъ 17:52
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Здоровье

Сергей Носов: «Открытая Колыма» заставляет чиновников шевелиться

Главный редактор сетевого издания «Магаданская правда» Татьяна Хрипун на сегодняшней итоговой пресс-конференции спросила губернатора Сергея Носова о проекте «Открытая Колыма» (руководитель Ольга Бархатова), в ватсап-группах которого любой желающий может задать вопрос или высказать жалобу, предложение, прислать фотографию или видеозапись наболевшей проблемы.
Магаданская правда вчера в 04:36
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru 19:30
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
RT на русском 09:58
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус 09:51
Кино

Из 68 кинофильмов с господдержкой за год окупились только 8

За 11 месяцев текущего года всего 8 фильмов из 68, получивших господдержку, смогли окупиться в прокате.
Pravda.Ru 20 декабря в 09:16
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Общество

Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Алтайская правда 18:59
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv вчера в 12:35
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Известия 19 декабря в 18:52
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" (2011) заняла 42 место.
РЕН ТВ 19:07
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК 07:29
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
РИА Новости вчера в 06:49
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новости 18:27
Хоккей

Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 23:00
Общество

«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома-2» из-за Трампа

«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Телеканал 360° 10:10
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Экономика

Самые закредитованные регионы определили в России

Самым незакридитованным регионом оказалась республика Ингушетия — 9,9%. Недалеко ушли Крым — 13,9% и Севастополь 15,9%.
iReactor 19:34
Политика

Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
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Происшествия

Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Московский Комсомолец 09:30
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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