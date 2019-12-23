Политика

Lenta.ruLenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звездавчера в 16:00

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Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБКвчера в 18:23

Перед погружением Путина в батискафе в Финском заливе нашли минное поле

Известиявчера в 17:55

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолецвчера в 16:42

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русскомвчера в 17:16

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ruвчера в 17:13

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьградвчера в 17:22

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новостивчера в 16:10
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Экономика

Пенсионный фонд объявил сроки выплат январских пенсий россиянам

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, сообщает 21 декабря Regnum.
Чита.Ру 21 декабря в 06:19
Футбол

«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru 21 декабря в 16:30
Авто

Рейтинг перепродажи: какие автомобили в 2019 году не теряют цену

В выборке учтены данные по автомобилям 2016 года выпуска (три года — первый значительный период перепродажи автомобилей).
Известия вчера в 16:02
Здоровье

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

МедиаПоток вчера в 05:18
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com вчера в 22:31
Политика

В Абакане завершились выборы мэра

REGNUM вчера в 08:29
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Актриса раз за разом купается во внимании поклонников. Виной тому не только творческие данные звезды, но и ее внешность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

Вести.Ru вчера в 13:03
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Транспорт

В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек

Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском вчера в 20:11
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Политика

ФРГ пыталась отговорить США от санкций против «Северного потока — 2»

Берлин до конца пытался предотвратить санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на МИД Германии.
iReactor вчера в 20:37
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере

Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 17:08
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Газета.Ru вчера в 16:02
Армия и оружие

Украинских военных обяжут изучать английский язык

Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
Новостной фронт 21 декабря в 20:10
Армия и оружие

В Китае назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35

В военном разделе китайского ресурса Sina отмечается, что преимуществом J-20 над F-35 является и то, что самолёт не требует длительной подготовки к полёту в отличие от американского истребителя.
Военное обозрение вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения

37-летняя модель Наталья Водянова впервые стала мамой совсем в молодом возрасте. Тогда знаменитости едва исполнилось 19 лет.
7Дней.ру вчера в 14:20
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° вчера в 10:30
Общество

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
РБК вчера в 22:41
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Авто

Мощность BMW M5 увеличили до 850 лошадиных сил

Специалисты подчеркнули, что данный высокопроизводительный BMW M5 может развивать до 85% производительности культового Buggati Veryon отдачей 1000 л.с. В то же время немецкий седан обойдётся всего в десятую долю цены Veryon.
CarsWeek.ru вчера в 07:17
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Российский военачальник. Командующий Балтийским флотом с 17 сентября 2016 года, адмирал.
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