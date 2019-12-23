Политика

Lenta.ruLenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звезда16:00

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Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБК18:23

Перед погружением Путина в батискафе в Финском заливе нашли минное поле

Известия17:55

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолец16:42

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русском17:16

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ru17:13

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьград17:22

На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле

РИА Новости16:10
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Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

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