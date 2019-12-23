Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.

с чего всё началось

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Политика Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Политика Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2» Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".

Политика Кобзев объявил состав нового правительства Иркутской области Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 23 декабря объявил состав нового правительства региона, сообщает корреспондент ИА «ИрСити».

Политика Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

Общество Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.

Экономика Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.

Происшествия В Петербурге бетоновоз упал в Неву По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.