Политика
Lenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось
Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.Красная звездавчера в 16:00
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Политика
Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ
Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Политика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Кобзев объявил состав нового правительства Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 23 декабря объявил состав нового правительства региона, сообщает корреспондент ИА «ИрСити».
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Общество
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
Политика
В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»
Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая прокомментировала роман Петросяна и его помощницы
Ведущая передачи «Аншлаг» высказалась насчет истории Евгения Петросяна, который взял в жены свою молодую помощницу.
Общество
Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян
Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне
Транспорт
Аэропортам России запретили использовать новую технику
Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
Экономика
В Иркутске рост цен на новостройки превысил Москву
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Общество
Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Происшествия
В Липецкой области две сестры 7 и 11 лет провалились под лед и утонули
Не сумев выбраться из холодной воды, дети утонули. Как стало известно LipetskMedia, погибшие были родными сестрами 7 и 11 лет.
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».