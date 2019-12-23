Политика

Lenta.ruLenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звездавчера в 16:00

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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ruвчера в 17:13

Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБКвчера в 18:23

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьградвчера в 17:22

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русскомвчера в 17:16

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Газета.Ru01:17

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолецвчера в 16:42

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новостивчера в 16:10
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Политика

Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ

Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
РИА Новости 03:05
Политика

Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
РИА Новости 03:02
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Политика

Кобзев объявил состав нового правительства Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 23 декабря объявил состав нового правительства региона, сообщает корреспондент ИА «ИрСити».
ИрСити 00:32
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия вчера в 00:19
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
РИА Новости 00:48
Политика

В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.
Взгляд.ру 02:54
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая прокомментировала роман Петросяна и его помощницы

Ведущая передачи «Аншлаг» высказалась насчет истории Евгения Петросяна, который взял в жены свою молодую помощницу.
Uznayvse.ru вчера в 14:53
Общество

Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Life.ru 21 декабря в 06:10
Политика

МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне

ФедералПресс вчера в 01:40
Транспорт

Аэропортам России запретили использовать новую технику

Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
Piter.tv 02:48
Экономика

В Иркутске рост цен на новостройки превысил Москву

Байкал24 20 декабря в 17:00
Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
РБК 03:21
Культура

«Союзмультфильм» выпустил финал трилогии о медвежонке Умке

МР7.ру 03:12
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Общество

Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
РИА Новости 01:22
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Политика

Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»

Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
ТК Звезда 21 декабря в 05:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

В Липецкой области две сестры 7 и 11 лет провалились под лед и утонули

Не сумев выбраться из холодной воды, дети утонули. Как стало известно LipetskMedia, погибшие были родными сестрами 7 и 11 лет.
LipetskMedia.ru 01:53
Армия и оружие

Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
RT на русском 02:26
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