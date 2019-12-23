Политика

Lenta.ruLenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Читать в источнике
Комментировать181
с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звездавчера в 16:00

Подробнее о событии

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русскомвчера в 17:16

Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБКвчера в 18:23

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьградвчера в 17:22

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Газета.Ru01:17

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ruвчера в 17:13

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолецвчера в 16:42

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новостивчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru вчера в 13:03
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Политика

Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»

Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Недвижимость.RU вчера в 16:30
Технологии

Мини-компьютер от Омского НИИ потеснит зарубежные ЭВМ

Устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, к примеру, в комплексах связи.
SM News 20 декабря в 04:22
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Общество

Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге

На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов.
Эхо Москвы вчера в 11:02
Транспорт

Стало известно, когда первый поезд проедет по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Rusvesna.su вчера в 23:01
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:43
Экономика

В Кургане «Водному Союзу» отказали в экономически-обоснованном тарифе

Ежегодно «Водный Союз» направляет в Департамент госрегулирования цен и тарифов области обоснованные тарифные заявки для принятия взвешенного экономически обоснованного решения.
Уральский меридиан 20 декабря в 07:39
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Наука

Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе

Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Наука и жизнь вчера в 00:03
Политика

Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин

Деловой квартал (Красноярск) вчера в 21:20
Политика

В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины

В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
REGNUM 00:34
Футбол

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Байера»

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Байера» Кевину Фолланду.
Soccer.ru вчера в 15:54
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
Экономика

Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
Телеканал 360° 01:22
Экономика

2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет

Ухудшение результатов в "Казаньоргсинтезе" связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.
РБК вчера в 22:08
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета 21 декабря в 17:30
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Авто

В ноябре продажи китайских автомобилей выросли на треть

Третье место занял Chery, поднявший продажи в два раза до 607 проданных автомобилей.
SpeedMe 20 декабря в 02:40
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола в среднем по стране составит 6430,78 рублей, что на 2,74% выше показателя декабря 2018-го.
Клопс 21 декабря в 06:42
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Михайлович Носатов
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Балтийским флотом с 17 сентября 2016 года, адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное