Политика
Lenta.ruНа дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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с чего всё началось
Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.Красная звездавчера в 16:00
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Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Политика
Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»
Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Технологии
Мини-компьютер от Омского НИИ потеснит зарубежные ЭВМ
Устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, к примеру, в комплексах связи.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге
На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов.
Транспорт
Стало известно, когда первый поезд проедет по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Экономика
В Кургане «Водному Союзу» отказали в экономически-обоснованном тарифе
Ежегодно «Водный Союз» направляет в Департамент госрегулирования цен и тарифов области обоснованные тарифные заявки для принятия взвешенного экономически обоснованного решения.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Наука
Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе
Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Политика
Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин
Политика
В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины
В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
Футбол
«Арсенал» хочет подписать нападающего «Байера»
«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Байера» Кевину Фолланду.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Футбол
«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»
Экономика
Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes
В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
Экономика
2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет
Ухудшение результатов в "Казаньоргсинтезе" связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Авто
В ноябре продажи китайских автомобилей выросли на треть
Третье место занял Chery, поднявший продажи в два раза до 607 проданных автомобилей.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Стоимость новогоднего стола в среднем по стране составит 6430,78 рублей, что на 2,74% выше показателя декабря 2018-го.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.