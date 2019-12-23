Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.

с чего всё началось

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

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