Общество
ТАССНа дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе общества.
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Биатлон
Депутат Дегтярёв высказался о ситуации в СБР
Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Союзе биатлонистов России (СБР).
RT на русском 03:56
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Интернет
Новую рекламу в операционную систему Windows 10 добавила Microsoft
Компания Microsoft добавила в Windows 10 новую рекламу, заточенную под продвижение фирменного браузера Microsoft Edge через поле поиска, сообщает издание TechRadar.
Live24 04:55
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Автоспорт
«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Общество
Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий
Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
REGNUM 08:38
Кино
Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах
Киноафиша России 07:33
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение
Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя.
РБК 09:41
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" назвала предложения продлить режим самоизоляции справедливыми.
РИА Новости 10:31
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до лета
Севастополь, 27 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая.
REGNUM 09:50
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Общество
Министерство просвещения может снова перенести срок сдачи ЕГЭ
Единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
Коммерсантъ вчера в 20:20