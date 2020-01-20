Политика

Вести.RuВести.RuНа должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
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Валентина Матвиенко
Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству, и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру. Проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на завтра.
— Валентина Матвиенко, российский политикВместе-РФ 06:33
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин внес в Совет федерации кандидатуру 43-летнего замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генпрокурора, сообщил Кремль
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