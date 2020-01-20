с чего всё началось

Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству, и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру. Проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на завтра.

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Общество Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.

Политика Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.

Политика В Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Происшествия В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.

Политика Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.

Гаджеты Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro Компания Xiaomi к середине следующего месяца выпустит свой флагман Xiaomi Mi 10 Pro, снимки которого уже появились в сети.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Самбурская унизила Асмус за съемки в «порнографии» Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская на своей странице в Instagram жестко унизила свою коллегу по шоу-бизнесу Кристину Асмус.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Шоу-бизнес У Пелагеи нашли элитную недвижимость По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.