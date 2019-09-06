с чего всё началось

Информированный источник назвал основную версию нападения на дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой, передает "Интерфакс". "Основная версия нападения на дом Памфиловой - ограбление", - сказал источник.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Энергетика «Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Политика Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Шоу-бизнес Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.

Экономика Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Гаджеты Sony выпустила плеер Walkman NW-A105 Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.

Общество Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.

Экономика Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Футбол Сильвестре может вернуться в «Сампдорию» Сильвестре прошлый сезон провел в «Эмполи», куда перешел именно из «Сампдории».

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.