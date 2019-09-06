Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа дом Памфиловой совершено нападение

Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.
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Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Интерфакс13:52

Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя

РИА Новости06:30

Что известно о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС08:41

Возбуждено дело о нападении на Памфилову с электрошокером

РЕН ТВ05:32

Названа основная причина нападения на дом главы ЦИК

Известия05:56

Следователи опросили охранявших поселок Памфиловой чоповцев

РБК11:19

Памфилова рассказала о приметах нападавшего

RT на русском10:01
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Общество

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В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
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