с чего всё началось

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центризбиркома.

В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову

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