Происшествия
RT на русскомНа дом Памфиловой совершено нападение
Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.
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с чего всё началось
МВД возбудило уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, сообщается на сайте главного управления ведомства по Москве.Медиазона05:21
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:25, Вашингтон
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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
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Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.
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ТАСС 04 сентября в 11:33
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
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Krym.News вчера в 01:15
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Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
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Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева
Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.
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