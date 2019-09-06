Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа дом Памфиловой совершено нападение

Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.
Читать в источнике
Комментировать1183
с чего всё началось
МВД возбудило уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, сообщается
 на сайте главного управления ведомства по Москве.
Медиазона05:21

Подробнее о событии

Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой

РИА Новости09:17

Памфилова сказала, что у нее «все нормально» после нападения

Интерфакс06:23

Возбуждено дело о нападении на Памфилову с электрошокером

РЕН ТВ05:32

Что известно о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС08:41

Путину доложили о нападении на Памфилову

Известия08:37

Путину доложили о нападении на Памфилову

РБК08:19

Путина проинформировали о нападении на дом Эллы Памфиловой

RT на русском08:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:25, Вашингтон
Экономика

Путин поддержал ипотеку для жителей Дальнего Востока под 2% годовых

Президент России Владимир путин одобрил запуск на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу для молодых семей.
Суть событий вчера в 04:36
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Футбол

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Происшествия

Рейс из Петербурга в Тунис задержан почти на 18 часов

Известия 02:58
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе

Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
7Дней.ру 09:00
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Кино

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Политика

Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Интерфакс 04:05
Политика

Зеленский выступил против легализации оружия на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Политика

Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Космос

Работа группировки ГЛОНАСС в неполном составе продлена до октября

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.
ТАСС вчера в 10:24
Здоровье

В Краснодаре хирурги удалили редкий вид опухоли

Краснодарские известия 01:02
Происшествия

Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовал проверку столичного роддома №4, где два ребёнка заболели внутриутробной пневмонией.
RT на русском 08:09
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

ТАСС 04 сентября в 11:33
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Игры

Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops

Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Спорт

Князева и Крылов стали вторыми в стрельбе из лука в финале Кубка мира

Российские спортсмены Елизавета Князева и Павел Крылов заняли второе место в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из блочного лука в финале Кубка мира в Москве.
Sport24.ru 09:14
Политика

Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17

В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Известия 09:14
Происшествия

В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера

На юге Крыма найдено тело пропавшей пассажирки с прогулочного катера, который в четверг, 5 сентября, затонул в районе Судака.
Интерфакс 06:55
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Теннис

Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева

Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.
GoTennis.ru 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное