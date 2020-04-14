Коронавирус
Взгляд.руНа дополнительные выплаты медработникам выделили 3,1 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства в 2020 году 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 00:40, Ашберн
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