Коронавирус
КомпанияМишустин выделил еще 3,1 млрд рублей на борьбу с пандемией
Глава правительства Михаил Мишустин выделил еще 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на портале правовой информации. Согласно информации на сайте, средства распределят между пятью ведомствами: ФМБА, ФСБ, ФСИН, Минобороны и Росгвардией.
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Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом
Российская газетавчера в 07:27
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Общество
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
Известия 03:46
Общество
Уткин вызвал Соловьева на Версус-батл: я хочу тебя унизить и вернуть на то место, которое занимаешь
Ты испугаешься батла по честным правилам и найдешь массу объяснений отказаться.
ODDS.ru 04:00
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:36
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Шоу-бизнес
Петров поздравил празднующую 71-летие Пугачеву и назвал великой русской женщиной
Актер Александр Петров в Instagram поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения.
Газета.Ru 04:19
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 13 апреля в 05:52
Общество
В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама
Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал, как похудел на 85 килограммов
Фадеев не стал раскрывать поклонникам диету, которая позволила ему сбросить 85 кг.
Народные новости вчера в 07:39
Политика
Билл Гейтс раскритиковал Трампа за приостановку финансирования ВОЗ
Вашингтон, 15 апреля 2020, 11:52 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал опасным решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 04:52
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Технологии
В Роскачестве назвали риски при установке мобильных приложений
Ключевые условия должны быть описаны просто и доступно, уверен руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Компания 04:22
Общество
В Волгоградской области устанавливают нарушителей режима самоизоляции
Напомним, что 14 апреля в ходе рейдов патрули выписали 69 протоколов нарушителям режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов
Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
Финансы
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
Происшествия
На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус
В Чукотском автономном округе еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 12 апреля в 22:14
Игры
Создатели Crysis разработают новую AAA-игру
CyberSport.ru 04:37
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Киберспорт
Первое DLC для Remnant: From the Ashes выйдет в конце апреля
CyberSport.ru 04:34
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Общество
Рособрнадзор назвал планируемые сроки основного периода ГИА-9
Основной период государственной аттестации для девятых классов (ГИА-9) планируют провести с 8 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 04:40