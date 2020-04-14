Глава правительства Михаил Мишустин выделил еще 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на портале правовой информации. Согласно информации на сайте, средства распределят между пятью ведомствами: ФМБА, ФСБ, ФСИН, Минобороны и Росгвардией.

Мишустин выделил еще 3,1 млрд рублей на борьбу с пандемией

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