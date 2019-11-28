- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь". Так метафоричного в центре погоды "Фобос" назвали гололедицу, которую стоит ожидать в субботу и водителям, и пешеходам. По прогнозам "Фобоса", именно в субботу в город придет североатлантический циклон.

Спорт Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».

Политика Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Экономика Сбербанк стал совладельцем Афипского НПЗ Михаила Гуцериева В июле "Сафмар" договорилась со Сбербанком о реструктуризации долгов Афипского НПЗ на сумму более 170 млрд руб. Завод получил рассрочку по платежам на десять лет.

Недвижимость Назван средний срок выплаты ипотеки в России Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.

Гаджеты Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.

Армия и оружие Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы Как отмечается, корабль ВМС Франции прибыл в Одессу из грузинского порта Батуми, где он участвовал в учениях с 22 по 25 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны.

Происшествия Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Здоровье Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных» Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.

Происшествия Задержана глава Минздрава Ростовской области Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Футбол Галатасарай — Брюгге 1:1 «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.