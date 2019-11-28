Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь". Так метафоричного в центре погоды "Фобос" назвали гололедицу, которую стоит ожидать в субботу и водителям, и пешеходам. По прогнозам "Фобоса", именно в субботу в город придет североатлантический циклон.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

«Ледяной панцирь» появится на дорогах в Москве

- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости06:23

Подробнее о событии

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета04:56

«Ледяной панцирь» образуется на дорогах Москвы в ночь на 1 декабря

Вечерняя Москва05:29

«Ледяной панцирь» покроет дороги Москвы в ночь на воскресенье

Газета.Ru04:59

Синоптики предупредили о гололедице в выходные

РБК05:47

«Ледяной панцирь» скует Москву в выходные

Вестник Кавказа04:11

«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных

РИАМО04:04

Ледяной дождь в четверг Москву не затронет, но к выходным она покроется ледяным панцирем

Вести.Ru03:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика

Лидеры ОДКБ прибывают на саммит в Бишкек

МИР 24 вчера в 05:37
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 06:35
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
Политика

Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
РИА Новости 07:23
Экономика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily 26 ноября в 13:22
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Экономика

Сбербанк стал совладельцем Афипского НПЗ Михаила Гуцериева

В июле "Сафмар" договорилась со Сбербанком о реструктуризации долгов Афипского НПЗ на сумму более 170 млрд руб. Завод получил рассрочку по платежам на десять лет.
РБК 06:40
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 03:54
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Недвижимость

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Газета.Ru 06:55
Гаджеты

Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене

Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
3DNews 06:25
Политика

Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Интерфакс 05:23
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти в два раза

Число людей в мире, изучающих русский язык как иностранный, сократилось в два раза со времен распада СССР.
Piter.tv 05:32
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Ольгу Орлову раскритиковали из-за откровенных снимков

Известную российскую певицу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Орлову подписчики раскритиковали из-за откровенных снимков.
OAnews вчера в 09:09
Армия и оружие

Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы

Как отмечается, корабль ВМС Франции прибыл в Одессу из грузинского порта Батуми, где он участвовал в учениях с 22 по 25 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны.
Газета.Ru 05:46
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
RT на русском 07:09
Происшествия

В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

РИА Новости 06:55
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Здоровье

Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.
Взгляд.ру 05:51
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Коммерсантъ вчера в 12:57
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Музыка

Фадеев признался, кто из артистов лейбла пел его голосом

Мойка78 05:43
Футбол

Галатасарай — Брюгге 1:1

«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 26 ноября в 14:52
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное