Общество
Российская газетаНа дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь". Так метафоричного в центре погоды "Фобос" назвали гололедицу, которую стоит ожидать в субботу и водителям, и пешеходам. По прогнозам "Фобоса", именно в субботу в город придет североатлантический циклон.
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с чего всё началось
- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости06:23
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