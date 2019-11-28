Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь". Так метафоричного в центре погоды "Фобос" назвали гололедицу, которую стоит ожидать в субботу и водителям, и пешеходам. По прогнозам "Фобоса", именно в субботу в город придет североатлантический циклон.
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с чего всё началось

«Ледяной панцирь» появится на дорогах в Москве

- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости06:23

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На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Газета.Ru08:49

Синоптики предупредили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы

RT на русском06:31

Синоптики предупредили о гололедице в выходные

РБК05:47

«Ледяной панцирь» образуется на дорогах Москвы в ночь на 1 декабря

Вечерняя Москва05:29

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета04:56

«Ледяной панцирь» скует Москву в выходные

Вестник Кавказа04:11

«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных

РИАМО04:04
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Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
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Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

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Происшествия

Источник сообщил о допросе главы архангельского УФНС по делу о взятке

"Родионова допрашивают в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 12:54
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере. Об этом сообщается на сайте российского Министерства энергетики.
Lenta.ru 13:17
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Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети. Ролик обнародовало турецкое издание Ihlas Haber.
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Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда 09:45
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару

Москва 24 09:18
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

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Происшествия

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РИА Новости 13:27
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Футбол

Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
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Нападающий «Барселоны» Дембеле выбыл до конца года

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит конец 2019 года из-за полученной травмы, которую он получил в матче5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
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В результате землетрясения в Албании погибли 14 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны во вторник, 26 ноября.
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Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
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В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ

Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
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На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

Тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали.
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Общество

В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
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