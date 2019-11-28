Общество
Российская газетаНа дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь". Так метафоричного в центре погоды "Фобос" назвали гололедицу, которую стоит ожидать в субботу и водителям, и пешеходам. По прогнозам "Фобоса", именно в субботу в город придет североатлантический циклон.
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с чего всё началось
- РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости06:23
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Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
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Общество
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Нападающий «Барселоны» Дембеле выбыл до конца года
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Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
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Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
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Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.
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Армия и оружие
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В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.