На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей
Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.В источнике
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В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:51